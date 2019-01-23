В Ярославской области порядок компенсации за детские сады изменится с марта

Ярославль, , 16:08 — REGNUM С 1 марта в Ярославской области родители одного и двух детей смогут получить компенсацию родительской платы за детский сад, только подтвердив уровень дохода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Размер компенсации составляет 20 процентов родительской платы на первого ребенка и 50 процентов — на второго. Ранее их получали все родители. С 1 марта право останется только у тех семей, чей среднедушевой доход менее 15 975 рублей. Например, выплату из бюджета сможет получить семья с двумя детьми, если доход родителей составляет менее 63 900 рублей в месяц. Чтобы получить компенсацию за март, документы в детский сад необходимо представить в течение февраля.

Многодетные семьи изменения пока не коснутся. Компенсация в размере 70 процентов родительской платы на третьего и последующих детей будет выплачиваться вне зависимости от дохода семьи.

Несколько иная ситуация в областном центре. Там многодетные семьи и ряд других категорий получают 100-процентную компенсацию за детский сад. Недостающие 30% доплачивает городской бюджет. В части этих 30% платы изменения произойдут с 1 сентября.

«Это несколько категорий граждан, проживающих в областном центре: многодетные семьи, семьи, в которых один из родителей погиб в местах ведения боевых действий или является неработающим инвалидом 1-й или 2-й группы, семьи граждан, подвергшихся воздействию радиации. Сейчас они получают доплаты таким образом, что общая сумма компенсации с учетом региональных денег составляет 100 процентов», — сказала директор департамента образования города Ярославля Елена Иванова.

Для таких категорий льготников также вводится принцип адресности — ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 15 975 рублей.

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