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В Южной Корее увеличат количество рабочих часов государственным служащим

Общество

Рабочую неделю увеличат на 10 часов

Сеул, 23 января 2019, 17:39 — REGNUM  Количество рабочих часов в неделю для государственных служащих с гибким графиком в Южной Корее будет увеличено до 35 часов, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, правительство Южной Кореи внесет поправки в закон «О системе государственной службы», благодаря которому количество рабочих часов в неделю увеличат на 10 часов до 35 часов в неделю. В настоящее время в Южной Корее существует система свободного выбора времени, которая позволяет сотрудникам работать от 15 до 25 часов в неделю.

Согласно правительству, данная система позволит сократить время, которое требуется для продвижения по карьерной лестнице.

В конце 2017 года в стране насчитывалось более 3300 государственных служащих, которые работают по гибкому графику.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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