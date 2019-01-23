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В «Казгидромете» прокомментировали задержание руководителей организации

Общество

Задержанные руководители оказывают содействие следствию

Астана, 23 января 2019, 15:56 — REGNUM  Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали директора филиала «Казгидромет» по Карагандинской области и заместителя генерального директора предприятия, сообщили 23 января в пресс-службе государственного предприятия.

В «Казгидромете» отметили, что задержанные руководители оказывают содействие следствию и обеспечивают доступ ко всем запрашиваемым материалам.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января сотрудники КНБ Казахстана задержали руководителей республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по подозрению в получении взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: Ряд руководителей «Казгидромет» в Казахстане подозреваются в коррупции

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