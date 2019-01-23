Многодетная мать-одиночка из Таганрога вместе с детьми живёт в общежитии

Таганрог, Ростовская область, , 15:53 — REGNUM Многодетная мать-одиночка из Таганрога Татьяна Хижняк, о которой узнала вся страна после мизерной социальной поддержки от местных чиновников, может рассчитывать на улучшение жилищных условий. В настоящее время женщина вместе с тремя детьми в общежитии. Об этом сообщила региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья», депутат законодательного собрания Ростовской области Елена Мелихова.

«Семья проживает в собственных двух комнатах общежития, в которых недавно Татьяна Ивановна сделала ремонт», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация Таганрога поможет многодетной матери-одиночке. Материальная помощь городских властей компенсирует лечение детей. Размер выделенных средств будет в размере от 10 до 15 тыс. рублей.

Напомним, что попавший в интернет-пространство документ, согласно которому неполной многодетной семьей с тремя детьми полагается 47,5 рубля пособия и единовременная выплата в размере 1 тыс. рублей, вызвал широкий общественный резонанс.

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