В Подмосковье хотят создать отдельные классы для детей с аутизмом

Балашиха, Московская область, , 16:17 — REGNUM В каждом муниципалитете Московской области должны быть открыты ресурсные классы для детей с аутизмом. Об этом по итогам выездного практического семинара в Балашихе заявил депутат Московской областной думы Кирилл Жигарев («Единая Россия»), сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Создание ресурсных классов в обычной школе — это сейчас новая тема для Московской области. Нужно, чтобы в каждом муниципалитете региона были такие классы. Нужны тьюторы, специалисты, обученные поведенческому анализу», — отметил Жигарев.

По мнению депутата, необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в областное законодательство в данной сфере.

Напомним, проект «Ресурсный класс» реализуется в Балашихе с сентября 2018 года. В ресурсном классе дети с особенностями развития начинают процесс обучения в инклюзии. Ученики занимаются с тьюторами, для каждого индивидуально разрабатывается программа по включению в общий образовательный процесс.

Всего в городском округе проживают около 800 детей с расстройством аутистического спектра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве опыт обучения детей с особенностями развития в инклюзии вызывает много отрицательных отзывов — родители жалуются, что в школах не хватает квалифицированных специалистов и необходимого оборудования.

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