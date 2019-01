«Вам понравится ненавидеть их»: разработчик Far Cry об антагонистах проекта

Монтрёй, Франция, , 16:35 — REGNUM Креативный директор игры Far Cry New Dawn Жан-Себастьен Декан в своём интервью для журнала Official PlayStation Magazine рассказал о создании антагонисток для игры. По словам Декана, игрокам «понравится ненавидеть их».

Декан рассказал, что любит находить новые и необычные решения. По его словам, студия долго «игралась» с идеей антагониста-женщины и долго придумывала способ изменить привычное взаимодействия главного героя и злодея игры. Тогда разработчики придумали необычную идею создать сразу двух антагонистов и сделать их сёстрами-близнецами.

«Вы попадёте в их собственный мир, и вам понравится ненавидеть их», — рассказал Жан-Себастьен Декан.

Напомним, что Far Cry New Dawn выйдет 15 февраля 2019 года на PC, PS4 и Xbox One. Сюжет новой части развернётся спустя 17 лет после событий Far Cry 5. Игрокам предстоит выживать в постапокалиптической местности и сражаться с бандой мародёров, которыми руководят сёстры-близнецы Мики и Лу.

