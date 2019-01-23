Волгоградцев хотят заставить убирать дворы самостоятельно

Волгоград, , 15:43 — REGNUM Мэрия Волгограда пытается переложить задачи по уборке дворов на собственников многоквартирных домов. Сейчас в Волгоградской городской думе на рассмотрении находится проект изменений в правила городского благоустройства. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, в одном из пунктов говорится, что собственники сами должны убирать тротуары, придомовые территории и въезды во дворы.

«Организация и осуществление уборочных работ возлагаются: по тротуарам, имеющим непосредственные выходы из подъездов многоквартирных домов, а также придомовым территориям, въездам во дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на территории многоквартирных домов, — на собственников помещений в многоквартирных домах, если иное не предусмотрено законом или договором управления многоквартирным домом», — говорится в проекте.

В целом новые правила устанавливают, что все собственники зданий и объектов должны самостоятельно убирать прилегающую территорию. Например, владельцы рекламных конструкций должны чистить территорию в радиусе 5 м.

ИА REGNUM отмечает, что ранее подобные правила предложили ввести в Белгороде. Это обернулось протестами местных жителей, которые не захотели дважды оплачивать благоустройство города. По мнению жителей, благоустройство и уборка должны оплачиваться из собранных налогов.

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