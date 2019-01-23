Среда, 23 Января 2019 года
15:44:10 МСК

Волгоградцев хотят заставить убирать дворы самостоятельно

Общество

Мэрия Волгограда подготовила поправки в правила городского благоустройства

Волгоград, 23 января 2019, 15:43 — REGNUM  Мэрия Волгограда пытается переложить задачи по уборке дворов на собственников многоквартирных домов. Сейчас в Волгоградской городской думе на рассмотрении находится проект изменений в правила городского благоустройства. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, в одном из пунктов говорится, что собственники сами должны убирать тротуары, придомовые территории и въезды во дворы.

«Организация и осуществление уборочных работ возлагаются: по тротуарам, имеющим непосредственные выходы из подъездов многоквартирных домов, а также придомовым территориям, въездам во дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на территории многоквартирных домов, — на собственников помещений в многоквартирных домах, если иное не предусмотрено законом или договором управления многоквартирным домом», — говорится в проекте.

В целом новые правила устанавливают, что все собственники зданий и объектов должны самостоятельно убирать прилегающую территорию. Например, владельцы рекламных конструкций должны чистить территорию в радиусе 5 м.

ИА REGNUM отмечает, что ранее подобные правила предложили ввести в Белгороде. Это обернулось протестами местных жителей, которые не захотели дважды оплачивать благоустройство города. По мнению жителей, благоустройство и уборка должны оплачиваться из собранных налогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородцы протестуют против новых правил благоустройства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить