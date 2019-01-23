Чечня оказала помощь 200 семьям в пригороде Алеппо

Алеппо, Сирия, , 15:39 — REGNUM Гуманитарную акцию провел в пригороде сирийского города Алеппо — Таль-Рифаате Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. 200 семей получили продукты питания, одежду, а также средства гигиены и матрацы. Об этом 23 января рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В данном районе Фонд проводит акцию уже во второй раз. Всего здесь помощь получили более четырёх тысяч человек», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров также отметил, что помощь чеченского фонда оказывается не только простым гражданам Сирии, пострадавшим от военных действий, но и госпиталям. В них поставляются кроме продуктов питания и одежды еще и необходимые медикаменты.