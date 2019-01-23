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«Это смешно»: Emin ответил на выдвинутые США обвинения

Общество

Певец заверил, что ему нечего скрывать

Москва, 23 января 2019, 15:38 — REGNUM  Российский певец Эмин Агаларов (Emin) заявил, что не нарушал никаких законов и ему нечего скрывать. Он также назвал выдвинутые Соединёнными Штатами против него обвинения чем-то из «области фантастики».

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«Я абсолютно не нарушил никаких границ, законов, и в принципе даже смешно. Все, что обсуждается, и все, что предъявляется, — из области фантастики», — сказал певец в эфире телеканала «Россия 24».

Он также пообещал вернуть своим поклонникам деньги за купленные на его концерты билеты, которые пришлось отменить.

Напомним, на днях стало известно, что Агаларов отказался от гастролей в США и Канаде из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «связях» президента США Дональда Трампа с Москвой. Тур отложен на неопределённый срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, Эмин Агаларов фигурировал в качестве одного из ответчиков в иске, поданном 20 апреля в окружной суд Манхэттена Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). Истцы утверждают, что перечисленные в иске лица связаны с российскими властями и причастны к кибератакам на сервера НКДП.

В августе 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер отправил запрос на проведение допроса российского поп-певца Эмина Агаларова. Причиной является его присутствие на собрании в Trump Tower в 2016 году.

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