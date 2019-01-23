«Это смешно»: Emin ответил на выдвинутые США обвинения

Москва, , 15:38 — REGNUM Российский певец Эмин Агаларов (Emin) заявил, что не нарушал никаких законов и ему нечего скрывать. Он также назвал выдвинутые Соединёнными Штатами против него обвинения чем-то из «области фантастики».

Читайте также: Мюллер собрался допросить российского певца Агаларова

«Я абсолютно не нарушил никаких границ, законов, и в принципе даже смешно. Все, что обсуждается, и все, что предъявляется, — из области фантастики», — сказал певец в эфире телеканала «Россия 24».

Он также пообещал вернуть своим поклонникам деньги за купленные на его концерты билеты, которые пришлось отменить.

Напомним, на днях стало известно, что Агаларов отказался от гастролей в США и Канаде из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «связях» президента США Дональда Трампа с Москвой. Тур отложен на неопределённый срок.

Ранее по теме: Певец Эмин Агаларов отложил тур по США из-за расследования Мюллера

Как сообщало ИА REGNUM, Эмин Агаларов фигурировал в качестве одного из ответчиков в иске, поданном 20 апреля в окружной суд Манхэттена Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). Истцы утверждают, что перечисленные в иске лица связаны с российскими властями и причастны к кибератакам на сервера НКДП.

В августе 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер отправил запрос на проведение допроса российского поп-певца Эмина Агаларова. Причиной является его присутствие на собрании в Trump Tower в 2016 году.