Руководство курортов Алма-Аты и Сочи подписало меморандум о сотрудничестве

Астана, , 15:41 — REGNUM Представители российского горнолыжного курорта «Роза Хутор» и курорта «Шымбулак» в Алма-Ате подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

Стороны считают, что сотрудничество позволит увеличить туристический поток между двумя странами, а также повысит узнаваемость курортов среди туристов.

Генеральный директор горного курорта «Шымбулак» Кржан Еркинбаев отметил, что стороны планируют совместно реализовывать скидочные программы. Курорты также планируют наладить обмен опытом по обучению технического персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года австрийская компания Master Concept разработала мастер-план по развитию горного кластера вокруг Алма-Аты до 2030 года.

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