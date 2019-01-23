В Приморской школе ученикам рассказали, как жить «по понятиям»

Уссурийск, Приморский край, , 15:49 — REGNUM В школе поселка Первомайское Приморского края ученикам провели лекцию «по понятиям» от местных «смотрящих» на тему разборчивости в половых отношениях. Об этом на «Пикабу» рассказал родитель одного из учеников.

По информации пользователя, организовал мероприятие бывший директор, а ныне глава администрации сельского поселения Александр Ухаботин совместно с «местными бандитами». На лекцию собрали только мальчиков с 5-го по 7-й класс. Отмечается, что нынешняя директриса школы забрала учеников посреди урока, ничего не объясняя учителям.

«Мальчиков, чьи родители преподают тут же в школе, не брали. Помогала ей в этом сборе зам по воспитательной части. Из взрослых были только директор, бывший директор, учитель физкультуры и всё. Ну, ещё и приглашенные бандиты. Директор представила приглашенных людей: «Смотрящие за нашим селом! И дети должны на них ровняться!», — говорится в записи.

Пользователь отмечает, что четверо приглашенных мужчин в грубой форме и с использованием нецензурной лексики объясняли детям, «что делать в жизни и не делать» и «что с ними будет на зоне», если мальчики будут иметь интимные отношения друг с другом. При этом, как утверждается в посте, ученикам запретили рассказывать родителям и учителям, о чем с ними разговаривали.

ИА PrimaMedia связалось с директором школы, и та подтвердила, что лекцию действительно проводили. По её словам, школьникам объясняли, что «сексуальных домогательств мальчиков к мальчикам быть не должно». Исполняющий обязанности главы района Пётр Зубок в разговоре с изданием сообщил, что ему известно о ситуации — жалобы возмущенных родителей дошли до районной администрации.

Сегодня, 23 января в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Зубок стал отрицать факт проведения лекции. Он рассказал, что конфликт между родителями и администрацией школы произошёл после ссоры двух учеников.

«Один ребёнок сказал другому, что я тебя изнасилую, например. Знаете, как дети друг с другом общаются? Пришли возмущённые родители, что дети оскорбляют друг друга. Один из родителей нецензурно выразился, директор ему сделала замечание. А в СМИ раздули неизвестно что. Вы про какие криминальные авторитеты говорите? Это жители села Первомайское. Кто их назвал авторитетами?»

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