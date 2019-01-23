Кардинал Каспер сообщил о подготовке «путча» против папы Франциска

Ватикан, , 15:28 — REGNUM Оппоненты главы католической Церкви папы Франциска готовят «переворот» и попробуют вынудить Франциска уйти со своего поста досрочно, сообщает в среду, 23 января, Italia Oggi со ссылкой на заявление известного теолога кардинала Вальтера Какспера.

Издание отмечает, что заявление кардинала, выводящее тему из области слухов, примечательно еще и потому, что Каспер считается человеком, близким папе и одним из инициаторов избрания Франциска в 2013 году.

В качестве аргумента для отставки будет использоваться тема «педофилии», а подлинной причиной действий противников Франциска является их желание вернуть католическую Церковь «к более консервативной линии».

Попытка переворота, по словам Каспера, может быть совершена в конце февраля 2019 года во время одного из заседаний с участием епископов, среди тем которого будет, в том числе, и «педофилия».

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