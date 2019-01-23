Госдума ликвидировала Борисоглебский районный суд Ярославской области

п.г.т. Борисоглебский, Ярославская область, , 15:25 — REGNUM Государственная дума России приняла решение упразднить Борисоглебский районный суд в Ярославской области. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с инициативой упразднить суд выступила Ярославская облдума по просьбе областного суда. Депутаты сообщали о низкой загрузке судей.

Против этого возражали местные власти и жители района, для которых перенос суда в соседний районный центр Ростов Великий приносил бы неудобства. От Борисоглебского до Ростова — 21 километр.

Изначально предполагалось, что суд будет ликвидирован как юридическое лицо, а судьи останутся работать в Борисоглебском. Но в итоге было принято другое решение — судопроизводство будет вершиться в Ростове, а в Борисоглебском останется только постоянное судебное присутствие, где у местных жителей будут принимать документы.

Остается только добавить, что суд в поселке располагался в деревянной избе.

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