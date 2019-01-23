Среда, 23 Января 2019 года
15:26:05 МСК

Госдума ликвидировала Борисоглебский районный суд Ярославской области

Общество

Жителям района придется ездить за правосудием в соседний Ростов

Госдума ликвидировала Борисоглебский районный суд Ярославской области
Иллюстрация: Borisoglebsky.jrs.sudrf.ru
Борисоглебский районный суд

п.г.т. Борисоглебский, Ярославская область, 23 января 2019, 15:25 — REGNUM  Государственная дума России приняла решение упразднить Борисоглебский районный суд в Ярославской области. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с инициативой упразднить суд выступила Ярославская облдума по просьбе областного суда. Депутаты сообщали о низкой загрузке судей.

Против этого возражали местные власти и жители района, для которых перенос суда в соседний районный центр Ростов Великий приносил бы неудобства. От Борисоглебского до Ростова — 21 километр.

Изначально предполагалось, что суд будет ликвидирован как юридическое лицо, а судьи останутся работать в Борисоглебском. Но в итоге было принято другое решение — судопроизводство будет вершиться в Ростове, а в Борисоглебском останется только постоянное судебное присутствие, где у местных жителей будут принимать документы.

Остается только добавить, что суд в поселке располагался в деревянной избе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области нет единой версии объединения судов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить