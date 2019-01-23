Avito обвинил «Авто.ру» в воровстве объявлений

Москва, , 15:25 — REGNUM Создание объявлений на сайте «Авто.ру», принадлежащем «Яндексу», не обошлось без незаконного копирования, заявили в интернет-сервисе Avito и подали соответствующую жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Об этом 23 января пишет «Коммерсант».

"Масштаб копирования — 20% объявлений о продаже автомобилей от частных продавцов на «Авто.ру», или 70 тыс. объявлений в месяц в ноябре», — сообщил руководитель категории «Автомобили» Аvito Кирилл Вотяков.

При этом, убеждены в «Авто.ру», на сервисе конкурентов фотографии появлялись в обрезанном виде или с закрытыми «водяными знаками» Avito, а в ряде случаев — публиковались без фоторедактуры. Чаще всего на сервис копировались объявления о продажах автомобилей в Дагестане и Чечне, пояснили в Avito.

В свою очередь в «Авто.ру» отвергли претензии конкурента.

«Мы не занимаемся перепечаткой объявлений и не нарушаем прав пользователей — все объявления на «Авто.ру» размещены владельцами либо с их активного согласия», — сказал представитель компании.

Отмечается, что годом ранее Avito удалось выиграть похожее дело против сервиса объявлений о недвижимости ЦИАН.

Добавим, что аудитория Avito в ноябре 2018 года составляла 18 млн пользователей персональных компьютеров, «Авто.ру» — 5,16 млн, таковы данные сервиса Mediascope. Доля Avito на рынке продажи автомобилей в ноябре составляла 44%, «Авто.ру» — 15% (данные исследования Aquarelle Research и Avito).