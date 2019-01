Издатели Metro Exodus заявили, что не боятся конкуренции

Бейзингстоук, Великобритания, , 15:28 — REGNUM Ведущий бренд-менеджер издательской компании Deep Silver Хью Бейнон рассказал о скором релизе игры Metro Exodus. В своём интервью gamesindustry.biz он сообщил, что не боится конкуренции с другими масштабными проектами, которые выходят одновременно с Metro.

Бейнон не считает Metro Exodus AAA-проектом, он называет её «сюжетно-ориентированной игрой с множеством контента». Он считает, что игра понравится фанатам Horizon: Zero Dawn и The Witcher — серьёзных сюжетных игр для одного игрока. Бейнон заявил, что Far Cry New Dawn (которая выходит в один день с Metro) не является их конкурентом, даже несмотря на схожий постапокалиптический сеттинг. По его мнению, у этих проектов слишком серьёзные сюжетные и геймплейные различия, чтобы их можно было ставить в один ряд.

Также бренд-менеджер сообщил об успехе предыдущих частей игры и заявил, что будет удивлён, если новая часть покажет себя хуже предшественников.

Напомним, что Metro Exodus выйдет 15 февраля 2019 года на PC, PS4 и Xbox One одновременно с играми Far Cry New Dawn, Anthem и Crackdown 3. Exodus станет третьей игрой в серии Metro по романам российского писателя Дмитрия Глуховского. Главный герой вместе с отрядом рейнджеров отправится в путешествие на модифицированном паровозе «Аврора» для того, чтобы найти новое пригодное для жизни место.

