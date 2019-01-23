В Самарской области два человека умерли от гриппа

Самара, , 14:58 — REGNUM В Самарской области с начала текущего года два человека скончались от вируса гриппа. Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Татьяна Сочинская, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Это непривитые граждане. Этих смертей можно было бы избежать, если бы люди были привиты от гриппа и своевременно обратились за медицинской помощью», — отметила замглавы министерства.

По ее словам, один из штамов вируса, который циркулирует в области — H1N1. Он поражает человека очень быстро — стремительно поднимается температура, начинается одышка, сухой кашель, мышечные боли. В этом случае Сочинская настоятельно рекомендует немедленно обращаться к врачу.

По данным областного управления Роспотребнадзора, по состоянию на 22 января заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. В то же время отмечается сезонный прирост заболеваемости. За предыдущую неделю в области зарегистрировано 9 727 случаев ОРВИ и гриппа. По итогам обследования 136 человек у 15 человек обнаружен вирус гриппа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора России Анны Поповой, в 13 регионах превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. Лаборатории выявляют грипп более чем в половине случаев, при этом чаще всего болеют дети в возрасте 3−6 и 7−14 лет, то есть школьники и воспитанники детских садов. Причем в первую неделю года эпидемические пороги были превышены в шести регионах, сейчас в группе риска — Пермский, Хабаровский и Алтайский края, Алтай, Свердловская, Владимирская, Новосибирская, Тюменская, Кемеровская и Еврейская автономная области, а также Карелия, Бурятия и Якутия.