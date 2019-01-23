Власти Италии закрывают один из крупнейших центров приема мигрантов

Рим, , 14:56 — REGNUM Власти Италии приступили к закрытию второго по величине центра по приему мигрантов, расположенного в городке Кастельнуово-ди-Порто, передает Agenzia Italia в среду, 23 января.

Около 30 человек, живущих в центре Il Cara di Castelnuovo, были перевезены в другие учреждения во вторник, еще 75 человек должны быть переселены в среду. Остальные мигранты будут переселены в ближайшие дни. Центр был рассчитан на 535 граждан.

Вице-премьер Маттео Сальвини во время прямой трансляции на своей странице в Facebook заявил, что причина закрытия центра Il Cara di Castelnuovo — его «неэффективность» и «избыточная структура», а переселение мигрантов в другие центры позволит экономить 6 млн евро в год.

Решение о закрытии центра вызвало критику как со стороны оппозиции, так и со стороны местной власти: мэр Кастельнуово Риккардо Травальини отметил, что дети мигрантов будут вынуждены сменить школы, а проблемы на новом месте жительства могут возникнуть и у молодежи.

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