Ветеранам в Петербурге дадут еще два дня бесплатного проезда

Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга сегодня, 23 января, поддержало инициативу фракции «Единая Россия» по предоставлению двух дополнительных дней бесплатного проезда в городском общественном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время право на бесплатный проезд в метро и наземном транспорте ветеранам, блокадникам, бывшим узникам фашистских концлагерей предоставляется 27 января (День снятия блокады Ленинграда), а также 8 и 9 мая (накануне и в День Победы). Недавно к этим датам также добавили 26, 28 января и 7 мая, чтобы расширить возможности пожилых людей в период праздничных и памятных дат.

Теперь же к списку «льготных» дней могут добавить еще 22 июня (День памяти и скорби) и 8 сентября (День памяти жертв блокады Ленинграда).

«Фракция «Единая Россия», осознавая ответственность перед ветеранами нашего города, подготовила данный законопроект и получила положительное заключение временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, что подтверждает готовность города финансово обеспечить эти расходы из бюджета», — пояснила, представляя законопроект, глава постоянной комиссии Заксобрания по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева.

Депутаты предлагают внести соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга.

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