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Назарбаев призвал возродить традицию молодежных чемпионатов и универсиад

Общество

23 января в Астане состоялось открытие Года молодежи в Казахстане

Астана, 23 января 2019, 14:46 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность возобновления традиции проведения молодежных чемпионатов и студенческих универсиад, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

На церемонии открытия Года молодежи глава государства поднял тему здравоохранения. Назарбаев сказал, что от медицины зависит всего 10−15% здоровья человека, поэтому молодым людям необходимо ответственно подходить к сохранению своего здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в выставочном комплексе ЭКСПО-2017 в Астане проходит церемония открытия Года молодежи в Казахстане. В мероприятии принял участие президент республики.

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Политическая жизнь Казахстана
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