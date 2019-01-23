Назарбаев призвал возродить традицию молодежных чемпионатов и универсиад

Астана, , 14:46 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность возобновления традиции проведения молодежных чемпионатов и студенческих универсиад, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

На церемонии открытия Года молодежи глава государства поднял тему здравоохранения. Назарбаев сказал, что от медицины зависит всего 10−15% здоровья человека, поэтому молодым людям необходимо ответственно подходить к сохранению своего здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в выставочном комплексе ЭКСПО-2017 в Астане проходит церемония открытия Года молодежи в Казахстане. В мероприятии принял участие президент республики.

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