Переименование Первомайского бульвара в Ярославле обсудят с обществнностью

Ярославль, , 14:43 — REGNUM Комиссия муниципалитета Ярославля по экономике рекомендовала мэрии Ярославля провести общественное обсуждение вопроса о переименовании Первомайского бульвара. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Комиссия рассматривала обращение жителя города Сергея Казанского, который не согласен с планами переименовать часть бульвара в Театральный (в связи с Годом Театра). Казанский предлагает вернуть бульвару дореволюционное название — Казанский, в честь одноименного монастыря. И театр, и монастырь находятся рядом с бульваром.

Требуется дополнительное обсуждение. Мэрия не может решать за всех горожан. Предлагаю рекомендовать обранизоватиь общественное обсуждение этого вопроса с участие общественной палаты», — сказал председатель комиссии муниципалитета Константин Шлапак.

Мэрия Ярославля пока решение о переименовании не приняла. Идею поддержала только городская топонимическая комиссия. Исполнительная власть могут прислушаться к мнению депутатов, а могут

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