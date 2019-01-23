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Переименование Первомайского бульвара в Ярославле обсудят с обществнностью

Общество

Так решили депутаты

Переименование Первомайского бульвара в Ярославле обсудят с обществнностью
Муниципалитет Ярославля

Ярославль, 23 января 2019, 14:43 — REGNUM  Комиссия муниципалитета Ярославля по экономике рекомендовала мэрии Ярославля провести общественное обсуждение вопроса о переименовании Первомайского бульвара. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Комиссия рассматривала обращение жителя города Сергея Казанского, который не согласен с планами переименовать часть бульвара в Театральный (в связи с Годом Театра). Казанский предлагает вернуть бульвару дореволюционное название — Казанский, в честь одноименного монастыря. И театр, и монастырь находятся рядом с бульваром.

Требуется дополнительное обсуждение. Мэрия не может решать за всех горожан. Предлагаю рекомендовать обранизоватиь общественное обсуждение этого вопроса с участие общественной палаты», — сказал председатель комиссии муниципалитета Константин Шлапак.

Мэрия Ярославля пока решение о переименовании не приняла. Идею поддержала только городская топонимическая комиссия. Исполнительная власть могут прислушаться к мнению депутатов, а могут

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