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Французский министр: мы не получали запросов Италии на выдачу террористов

Общество

Ранее Маттео Сальвини предложил Эммануэлю Макрону проявить добрую волю и выдать террористов

Французский министр: мы не получали запросов Италии на выдачу террористов
Guillaume Paumier
Николь Белюбе

Рим, 23 января 2019, 14:42 — REGNUM  Власти Франции не получали официальных запросов из Италии на выдачу граждан, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, в том числе террористических, заявила в среду, 23 января, министр юстиции Франции Николь Белюбе, передает Affari Italiani.

О возможности обращения к Франции и ряду других европейских и южноамериканских стран по вопросу о выдаче Италии ее граждан, совершивших преступления в «свинцовые семидесятые» во время уличной войны «красных» и «черных» радикалов между собой и против государства, итальянские министры заявляли после депортации в страну одного из самых известных преступников того времени — Чезаре Баттисти.

В среду вице-премьер Маттео Сальвини в очередной раз предложил Эммануэлю Макрону проявить добрую волю и выдать Италии преступников, экстрадиции которых, по словам вице-премьера, Италия добивается годами.

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