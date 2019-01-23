Более тысячи мигрантов проверили полицейские в ходе рейда в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Полиция Петербурга провела в северных районах города масштабный рейд по проверке соблюдения российского законодательства среди иностранных граждан. В ходе рейда документы были проверены у более чем тысячи человек.

«Рейд проводился в Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга около станций метрополитена, на строительных объектах и в общежитиях», — сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские выявили 175 административных правонарушений, прежде всего они касаются режима пребывания иностранных граждан на территории РФ и нарушения правил розничной торговли. За эти правонарушения будут наказаны 163 иностранных гражданина, 18 из них будут выдворены из России.

Еще 12 иностранцев нарушили правила осуществления трудовой деятельности, они тоже будут выдворены за пределы РФ. Юрлицам, допустившим на работу нелегалов, грозит штраф до 1 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по труду и занятости Санкт-Петербурга недоволен результатами программы по организованному набору квалифицированных иностранных мигрантов в странах Центральной Азии.

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