Строителем «древнего» каменного круга в Шотландии оказался местный фермер

Абердин, Великобритания, , 15:05 — REGNUM «Древний» каменный круг неподалёку от города Алфорд на северо-востоке Шотландии, который археологи обнаружили в конце 2018 года, оказался творением местного фермера. Об этом сообщает издание LiveScience.

Неизвестный каменный круг привлек внимание исследователей не только тем, что не был ранее описан, но и необычной для таких сооружений конструкцией. Круг значительно меньше, чем Стоунхендж или другие подобные сооружения, и построен из камней меньшего размера. Также в нём отсутствуют типичная пирамида из мелких камней в центре и бордюр по периметру.

Учёные предварительно определили возраст круга в 3500—4500 лет, а местные чиновники в своих заявлениях отмечали ценность такой находки. Однако 21 января бывший владелец фермы, на которой был найден каменный круг, связался с археологами и рассказал, что сам построил его в 1990-х годах.

Представитель Абердинширского совета Нил Акерман, который сообщил прессе об «уникальной находке», отметил, что наука может достаточно точно определять возраст самих камней, но не время их установки. Также он отметил, что строитель круга очень точно воспроизвёл особенности настоящих каменных монументов.

«Даже если у вас скверный день на работе, по крайней мере, вы не парень, рассказавший прессе про новый доисторический каменный круг, которому похоже, около 20 лет», — написал он в своём Twitter.

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