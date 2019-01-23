РАН: в анонс о присвоении звания патриарху Кириллу вкралась ошибка

Москва, , 14:26 — REGNUM В Российской академии наук (РАН) назвали ошибкой рассылку анонса о присвоении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу звания «Почётный профессор РАН». Об этом говорится в опубликованном заявлении президиума организации.

Сообщается, что разосланный пресс-службой РАН 18 января анонс «содержал ошибочную информацию». В академии принесли извинения патриарху Кириллу и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, имя которой также было указано в разосланном документе.

«Приносим свои извинения Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ В. И. Матвиенко и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в РАН пояснили, что патриарх Кирилл в свое время принимал активное участие в съемках телепередачи «Очевидное-невероятное» и был дружен с её бессменным ведущим профессором Сергеем Капицей. Именно за популяризацию науки ему и хотели присвоить звание почетного профессора.

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