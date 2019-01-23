Глава МЧС предложил страховать объекты с массовым пребыванием людей

Железноводск, Ставропольский край, , 14:20 — REGNUM Все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе торговых центров, должны быть обязательно застрахованы. Такое мнение 23 января на совещании в Железноводске Ставропольского края по подведению итогов работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) в Северо-Кавказском федеральном округе высказал министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.

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Он пояснил, что такая мера позволит повысить уровень ответственности собственника за противопожарное состояние своего объекта.

«Подобные объекты должны быть застрахованы, тогда сам собственник будет заинтересован в обеспечении пожарной безопасности», — сказал глава МЧС России.

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Зиничев добавил, что МЧС разрабатывает комплекс мероприятий для предупреждения происшествий на объектах с массовым пребыванием людей, среди них внезапные проверки таких объектов. При этом, по его словам, нужно проверять не арендаторов, которых в торговом центре может быть десятки, а целиком объект.

В ходе совещания было высказано предложение законодательно закрепить внезапные проверки мест с массовым пребыванием людей. Сейчас пожарный надзор предупреждает собственника о предполагаемой проверке за несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые проверки на объектах с массовым пребыванием людей начались в России после трагедии, которая произошла 25 марта 2018 года в Кемерово. Тогда в результате пожара в торгом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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