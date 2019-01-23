УФСИН досрочно освободил 101 осужденного в Архангельской области

Архангельск, , 14:20 — REGNUM В Архангельской области из учреждений ФСИН благодаря изменениям в законодательстве досрочно вышел на свободу 101 осужденный. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с пересмотром дел на свободу вышли 78 человек из колоний общего режима, 19 — из колоний-поселений. Из Архангельской воспитательной колонии освобождены четверо несовершеннолетних. Еще 1190 осужденным снижен срок наказания в исправительных учреждениях.

По данным пресс-службе регионального УФСИН, всего в исправительных учреждениях Архангельской области находится более 8400 человек. В СИЗО — около 800 подозреваемых и обвиняемых.

Добавим, что по данным региональной прокуратуры, 60% преступлений в регионе совершаются рецидивистами. И судя по показателям прошлых лет, доля преступлений, совершенных ранее судимыми, только растет. Так, по данным регионального УМВД, в 2014 году доля таких преступлений составляла 54%.

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Напомним, что закон, в соответствии с которым меняется зачет сроков предварительного заключения в СИЗО на общий срок наказания был подписан в июле 2018 года.

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