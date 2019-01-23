Роспотребнадзор Удмуртии нашел тараканов в столовой школы № 56 Ижевска

Ижевск, , 14:06 — REGNUM В региональное управление Роспотребнадзора по Удмуртии с 14 по 16 января поступило четыре обращения от родителей учащихся гимназии № 56 в Ижевске, которые пожаловались на наличие тараканов в столовой и приготовленных блюдах. В отношении гимназии и компании ООО «Манго», которая организует питание школьников, были открыты административные расследования, подтвердившие наличие насекомых, сообщили ИА REGNUM в управлении.

«При осмотре помещений пищеблока специалистами обнаружены живые и мертвые тараканы, выявлены нарушения СанПиН 3.5.2.3472−17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», — отметили в ведомстве.

По итогам расследования составлены протоколы на ООО «Манго» и на МАОУ «Гимназия № 56» по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

18 января по всех помещениях пищеблока школы проведены мероприятия по дезинсекции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Общественной палаты Удмуртии, заместитель председателя региональной организации «Союз потребителей» София Гунина опубликовала на своей странице в одной из соцсетей сообщение об обращении родителей учащихся школы, которые пожаловались на качество питания в столовой.

К сообщению прикреплена фотография блюд, в которых видно тараканов.

По данному факту проводится проверка следственного управления СКР по Удмуртии по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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