В Марокко ликвидирована террористическая ячейка

Рабат, , 14:04 — REGNUM Власти Марокко заявили 23 января о ликвидации «террористической ячейки», чьи члены подозреваются в подготовке терактов под влиянием террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает французское издание Le Figaro.

Как отметили в МВД королевства, в результате операции правоохранительных органов страны было задержано 13 человек, их подозревают в распространении исламистской пропаганды, а также планировании нападений на «сотрудников сил безопасности и простых граждан». Задержанные проживали в большом числе городов Марокко, в том числе в Касабланке.

В ходе проведения операции полиции удалось изъять электронику, холодное оружие, маски и исламистские материалы экстремистского характера.

Напомним, операция правоохранительных органов страны была проведена на фоне недавнего убийства двух скандинавских студентов на юге Марокко. Власти страны квалифицировали инцидент как террористический акт.