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Более 30% абитуриентов в Казахстане не сдали вступительные экзамены в вузы

Общество

С 18 по 20 января в Казахстане проходило первое единое национальное тестирование

Астана, 23 января 2019, 14:06 — REGNUM  Пороговый уровень для поступления в высшие учебные заведения Казахстана на платной основе преодолели 24 012 участников январского единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает 23 января агентство «КазТАГ».

Всего экзамен сдавали 34 687 человек. Пороговый уровень не смогли преодолеть 10 675 или 31% участников тестирования.

Директор национального центра тестирования Рамазан Алимкулов заявил, что в апелляционную комиссию было подано восемь заявлений, из которых три были удовлетворены.

Как сообщало ИА REGNUM, первое январское ЕНТ в Казахстане проходило с 18 по 20 января. С 2019 года абитуриенты имеют право пройти тестирование три раза. Стоимость экзамена составляет 2242 тенге ($5,9).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане досрочное национальное тестирование пройдут 25 тыс. человек

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