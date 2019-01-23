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Массовое отравлении в школе Оренбуржья: прокурорская проверка и диагноз

Общество

После обеда в столовой школы в городе Ясный пострадали 23 ребёнка, из них восемь госпитализированы

Ясный, Оренбургская область, 23 января 2019, 14:02 — REGNUM  В Ясном Оренбургской области прокуратура проведёт проверку по факту массового отравления школьников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном ведомстве, следственные органы проводят свою проверку, за ходом и результатами которой организован прокурорский надзор.

Напомним, в общеобразовательной школе № 2 Ясненского городского округа 22 января за медицинской помощью обратились 23 ребёнка с признаками пищевого отравления. По данным прокуратуры, после обеда в школьной столовой 18 пятиклассников доставили в приёмный покой местной больницы. Самостоятельно обратились в медикам четверо старшеклассников. Кроме того, для обследования к врачам отправили и тех детей, кто не употреблял пищу в столовой, но контактировал с заболевшими.

В результате восемь школьников госпитализированы. Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция».

Добавим, что ранее Роспотребнадзор заявил о санитарно-эпидемиологическом расследовании и закрытии школьного пищеблока.

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Массовые пищевые отравления
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