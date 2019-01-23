В подмосковном Наро-Фоминске согласовали митинг против строительства МСЗ

Наро-Фоминск, Московская область, , 14:36 — REGNUM Администрация Наро-Фоминского городского округа Московской области согласовала проведение митинга против строительства мусоросжигательного завода в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила одна из заявителей акции Анастасия Кошкина.

На митинге жители выразят свой протест против повышения тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), строительства мусоросжигательного завода у деревни Могутово, эксплуатации закрытых полигонов в Наро-Фоминском городском округе (Каурцево). Также люди выступят за альтернативные варианты мусоросжигания, раздельный сбор отходов и создание площадей для сбора отходов.

«Сообщаем, что администрация Наро-Фоминского административно городского округа согласовывает проведение данного публичного мероприятия», — говорится в тексте ответа на обращение.

Таким образом, 3 февраля Наро-Фоминск присоединится к Всероссийской акции «Россия — не помойка».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Наро-Фоминска неоднократно выходили на митинг против строительства мусоросжигательного завода, который будет построен между населенными пунктами Савеловка и Могутово. Мощность каждого из четырех предполагаемых МСЗ составит порядка 700 тыс. тонн сжигаемого мусора в год.

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