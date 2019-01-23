Еврокомиссия готова закрыть средиземноморский проект «София»

Рим, , 13:54 — REGNUM Если Италия как ключевой участник проекта «София» (по спасению мигрантов в Средиземном море) выходит из этого проекта, то Еврокомиссия готова его закрыть, заявила в среду, 23 января, представитель Италии в ЕК, комиссар по международным вопросам Федерика Могерини, сообщает La Repubblica.

Вместе с тем она отметила, что «София» внесла большой вклад в дело спасение мигрантов в Средиземном море. Из территориальных вод в итальянские порты было доставлено 45 тысяч человек. По версии Могерини, «София» представляла собой общеевропейский проект помощи мигрантам.

С этой трактовкой категорически не согласен вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он отметил, что договоры, по которым все без исключения мигранты доставлялись в Италию, подписывало правительство Маттео Ренци. «Не знаю, что он получил взамен», — уточнил Сальвини.

По его словам, Еврокомиссии стоит либо пересмотреть правила проекта, сделав их более справедливыми, либо закрыть проект. «Мы европейцы, но не придурки», — сказал вице-премьер. Порты Италии вы любом случае останутся закрытыми для перевозчиков нелегальных мигрантов.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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