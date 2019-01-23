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В Крыму опознали всех погибших моряков с иностранных танкеров

Общество

Тела шестерых граждан Индии и четырёх турецких подданных скоро отправят домой

В Крыму опознали всех погибших моряков с иностранных танкеров
young_fellow
Гвоздика

Керчь, Крым, 23 января 2019, 13:50 — REGNUM  В Керчи завершилась процедура опознания моряков, погибших после взрыва на иностранных танкерах во время нелегальной перевалки топлива в Чёрном море. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 января в пресс-службе Росморречфлота.

«Опознание четырёх граждан Турции проходило в присутствии консула. Шестерых граждан Индии опознал их капитан», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Керченском проливе на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», шедших под флагами Танзании, произошёл сильный пожар. 14 человек официально признаны погибшими, 12 членам экипажей удалось спастись.

По словам председателя Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина, Керченский пролив — излюбленное место контрабандистов, где они с помощью незаконной перевалки грузов уходят от налогов.

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