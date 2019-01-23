В Казахстане объяснили причину снижения тюремного срока экс-главе КНБ

Астана, , 13:52 — REGNUM Верховный суд Казахстана снизил срок лишения свободы бывшему главе Комитета национальной безопасности (КНБ) Нартаю Дутбаеву, руководствуясь ч. 2, ст. 55 Уголовного кодекса республики, сообщает 23 января агентство «КазТАГ».

Срок лишения свободы был снижен с 12 до 11 лет, так как ранее суд не применял меру, предусмотренную ч. 2, ст. 55 Уголовного кодекса республики. Согласно норме, при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающего обстоятельства срок наказания не может превышать двух третей максимального срока.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года Дутбаев был осужден на семь лет и шесть месяцев лишения свободы за разглашение государственных секретов и превышение служебных полномочий. Позднее суд признал его вину еще по нескольким статьям уголовного кодекса и приговорил к 12 годам лишения свободы.

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