Калужская область расширяет сотрудничество с вузами в сфере экологии

Калуга, , 13:34 — REGNUM О перспективах совместной работы научного сообщества и вузовской науки для дальнейшего развития экологического туризма Калужской области заявила 22 января региональный министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина в рамках круглого стола, состоявшегося по теме интеграции объектов экологического, сельского и аграрного туризма в систему реализации государственных экологических программ калужского региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отраслевом ведомства. В мероприятии, состоявшемся в селе Спас-Прогнанье Жуковского района также приняли участие директор Западно-Подмосковного института туризма Григорий Ратушняк, экологи и представители Ассоциации аграрного и сельского туризма Калужской области.

В рамках встречи профильное министерство и Западно-Подмосковный институт туризма заключили соглашение об использовании имеющихся информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий по популяризации экотуризма.

По мнению министра природных ресурсов и экологии области Варвары Антохиной, сотрудничество с Западно-Подмосковным институтом туризма даст новые идеи в подготовке информации для ежегодного экологического форума, очередных изданий Красной книги области, других научно-просветительских материалов по экологии.

В 2018 году в Калужской области было образовано три новых памятника природы регионального значения: «Верховое болото справа и слева от дороги Гаврики-Беклемищево в Мещовском районе», «Болото слева от дороги Гаврики-Подкопаево в Мещовском районе» и «Кожуховский родник» в селе Недельное Малоярославецкого района общей площадью более 130 га. Кроме того, в минувшем году в регионе было проведено изменение границ четырёх памятников природы областного значения: «Лесной сосновый массив «Лукавский», «Сосновые боры по реке Протва», «Урочище «Байдаковка» и «Усадьба «Шалово». Утверждены границы и определены режимы особой охраны для памятника природы регионального значения «Лесной массив «Бор», а также для трёх вновь созданных и четырех реорганизованных памятников природы.