Apple спасет человечество во время апокалипсиса за $2,3 млрд?

Вашингтон, , 14:40 — REGNUM iPhone могут спасти человечество во время климатического апокалипсиса. Об этом заявила Apple в ежегодном отчёте об экологических проблемах в мире на сайте некоммерческой экологической организации CDP. Компания уже даже подсчитала возможный доход в случае стихийных бедствий — $2,3 миллиарда.

Среди преимуществ смартфонов корпорация выделила фонарик, громкоговоритель, инструкцию по оказанию первой помощи и возможность использовать телефон в качестве радио. Производители также отметили, что iPhone можно заряжать в течение многих дней от автомобильных аккумуляторов. Еще одним плюсом во время апокалипсиса станет бесплатное приложение «Найти друзей», позволяющее отследить местоположение близких людей. Сотрудники компании добавили, что к «повышению лояльности и спроса клиентов» также может привести функция SOS, позволяющая iPhone и Apple Watch быстро связываться со службами экстренной помощи.

Если ожидания относительно дохода не оправдаются, компания может заняться созданием продуктов для людей, которые обеспокоены изменением климата или ростом цен на электроэнергию.

Представители Apple признали, что существуют и определенные риски, которые может вызвать изменение климата. Например нарушение инфраструктуры, необходимой для производства.

На сайте CDP крупные корпорации публикуют отчёты, в которых описаны последствия влияния изменения климата на организации. Например, фирма Coca-Cola обеспокоена тем, что истощение запасов воды приведёт к исчезновению напитка. Компания Visa, в свою очередь, считает, что глобальное потепление может усилить различные заболевания, поэтому люди станут меньше путешествовать.

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