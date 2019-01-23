«Убийственный запах»: в Воронеже тлеют иловые карты

Воронеж, , 13:30 — REGNUM Жители Воронежа снова жалуются на невыносимый запах, который исходит от тлеющих иловых карт в Советском районе. Причем, судя по комментариям в соцсетях, неприятный запах 22−23 января ощущался в самых разных районах города и даже за его пределами — в Семилуках.

О неприятном запахе в Советском районе горожанин сообщил в группе «Типичный Воронеж» в ВКонтакте.

«В районе Юго-западного с лета регулярно горят иловые карты, о чем мне сообщили с номера 112, также мне сообщили, что пожарная бригада уже устраняет этот пожар. Горят исключительно ночью (чтобы не было вопросов у населения видимо). Сопровождается все это жутким запахом», — написал пользователь, сопроводив пост фотографиями, на которых видно, что дома окутаны густым смогом. Спустя некоторое время автор поста добавил, что после звонка в службу спасения дым исчез.

Пост нашел горячий отклик у других пользователей: на неприятный запах, периодически появляющийся в городе, жаловались жители самых разных районов города и даже прилегающих районов области, например, Семилукского.

Как сообщало ИА REGNUM, неприятный запах жители Воронежа ощущают периодически с конца лета 2018 года. Удушливый «фекальный» запах чувствовался и в центре города, и в Левобережной его части, и в Коминтерновском районе. Изначально Росприроднадзор назвал «виновником» вони сине-зелёные водоросли в водохранилище и аномально тёплую погоду, однако неприятный запах фиксировался и зимой. По другой версии источником запаха могут быть Левобережные очистные сооружения — в последний раз ситуация обсуждалась в середине января на совещании у губернатора.

«Ситуация сейчас ненормальная, и исправлением нужно заняться в приоритетном порядке. Проблему запаха нужно решить и не допустить повторения», — заявил Александр Гусев.

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