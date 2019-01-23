В Южной Корее изменят стандарты для поступления в полицейские вузы

Сеул, , 13:33 — REGNUM В Южной Корее изменят стандарты физической подготовки для поступления в учебные заведения, где готовят полицейских. Об этом сообщает YTN со ссылкой на свой источник.

По его словам, эти изменения связаны с сокращением дистанцией между стандартами для мужчин и женщин, так как физическая сила необходима для ночной работы, выслеживания подозреваемых, подавления различных демонстраций. Кроме того, известно, что показатели физических нормативов в Южной Корее ниже, чем в США и Великобритании.

Представитель политической партии Свободная Корея добавил, что в стране было решено разделить физические нормативы на 5 категорий: силомер, отжимание, приседании, бег на дистанцию 50 метров и бег на дистанцию 20 метров в обе стороны.

Так, мужчины, согласно критерию силомер, должны поднимать от 38 кг до 39 кг, женщины — от 22 кг до 24 кг. Количество отжиманий было увеличено до 15 в минуту для мужчин и до 6 отжиманий без колен для женщин. Приседания до 31 в минуту для мужчин и до 22 для женщин. Минимальный стандарт забега на дистанцию в 50 метров 8,69 сек для мужчин, 10,16 сек для женщин, а бег на дистанцию 20 метров в обе стороны был увеличен для мужчин до 34 раз, для женщин до 23.