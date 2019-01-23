За год в аэропорту Душанбе возникло более 1,2 тыс. задержек рейсов

Душанбе, , 13:19 — REGNUM В 2018 году в международном аэропорту Душанбе зафиксировано более 1228 случаев задержки рейсов, сообщает 23 января издание Asia-Plus.

Более 75% задержек связано с несвоевременным вылетом воздушных судов с аэропортов вылета. За год аэропорт обслужил более 1,34 млн пассажиров. Объем отправленного и полученного груза и почты составил 2,5 тыс. тонн. Аэропорт обслужил за год 5777 рейсов, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Отметим, в настоящее время международный аэропорт Душанбе обслуживает 13 авиакомпаний, в том числе 5 зарубежных компаний, 7 компаний стран СНГ и 2 национальные авиакомпании — «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр». С января 2019 года национальная авиакомпания «Таджик Эйр» не выполняет полеты.

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