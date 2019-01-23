Инцидент на Каме: в Перми решают вопрос о буксировке дрейфующих судов

Пермь, , 13:07 — REGNUM В Перми оторванные от причала в речном порту два дебаркадера смогли уплыть от берега на приличное расстояние. Суда остановились примерно в 200 метрах от коммунального моста. Угрозы инженерному сооружению нет, сообщил 23 января на встрече с журналистами начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения Григорий Тищенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе городской администрации отметили, что специальная комиссия решает вопрос о транспортировке дрейфующих судов в порт. По состоянию на 11:00 местного времени (09:00 мск) суда продолжали стоять, вмёрзшие в лёд.

Путь от дебаркадеров до причала можно пробить с помощью катера, затем по освободившемуся от льда пути отбуксировать суда в порт. Возможно, этот вариант и реализуют.

Тищенко заметил, что в его практике такой инцидент в зимний период случается в первые. Бывало, что в период навигации суда отрывались от берега, но в это время их легко буксировать в порт.

В городской станции спасения заявили об отсутствии угрозы мосту, поскольку суда в статичном состоянии. Однако город по-прежнему живёт в режиме повышенной готовности, а в районе моста дежурство несут автоинспекторы, чтобы в любой момент перекрыть движение, если вдруг возникнет опасность .

Напомним, вечером 22 января в речном порту от берега оторвались три дебаркадера. По уточнённым данным, на борту находились три человека: два охранника и рыбак. Их благополучно эвакуировали. Один дебаркадер не успел уплыть далеко от причала, охранник смог своевременно отреагировать и сбросить якорь. Два других неуправляемых судна начало относить в сторону моста. В ночь на 23 января движение на мосту приостанавливалось, поскольку не исключалась возможность столкновения с опорой инженерного сооружения. В настоящее время по факту инцидента речном порту проводится доследственная проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми следователи проводят проверку по факту инцидента в речном порту