Составлен список самых необычных и редких вакансий в России

Москва, , 13:06 — REGNUM Грумер — парикмахер и стилист для животных на сегодняшний день является самой необычной, но востребованной профессией. Именно она возглавила список десяти самых редких и необычных вакансий для граждан РФ, составленный порталом «Работа.ру». Такому специалисту в Москве предлагают зарплату от 60 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц.

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Следом идёт кавист или консультант по элитному алкоголю. При этом от претендента на должность работодатель не требует наличия ни наличия опыта, ни образования, однако и заработная плата не такая высокая как у грумера — от 29 до 45 тысяч рублей.

Тройку самых редких профессий замыкает моушен-дизайнер — специалист по видеоматериалам. Одна из детских школ готова нанять его за 20 тысяч рублей, не считая премий, пишет «Лента.ру».

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Названы самые востребованные профессии 2019 года

Также в десятку вошли специалист по замесу теста, координатор волонтёров, чайный сомелье, коренщик (мастер по чистке и нарезке овощей), работник зоогостиницы.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми востребованными в 2019 году станут такие профессии как разработчик приложений для операционных систем iOS и Android, а также специалисты, занимающиеся созданием интерфейсов различных платформ и сайтов.

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