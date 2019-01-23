В Екатеринбурге не привитым от кори детям запретят ходить в детсады и школы

Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM В Екатеринбурге с 23 января дети и подростки, не имеющие вакцинации против кори, не будут допускаться в школы и детские сады города. Также от работы будут отстраняться педагоги и студенты-практиканты, не привитые от кори, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Неотложные меры профилактики из-за неблагополучной ситуации по распространению опасной инфекции были введены по решению специальной комиссии, заседание которой состоялось 21 января. В январе 2019 года в городе было зафиксировано три случая заболевания корью среди детей, двое из них не были привитых из-за отказа родителей, один — с нарушением схемы иммунизации.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией комиссией было решено считать Екатеринбург территорией риска по распространению заболеваемости корью. На данный момент против кори не привито 7,5 тысяч жителей Екатеринбурга в возрасте до 35 лет, что свидетельствует об угрозе распространения этого инфекционного заболевания среди населения города.

Также рекомендуется не проводить людные массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге медики объявили карантин в многоквартирных домах, в которых проживают заболевшие корью дети. В них был проведён комплекс мероприятий направленных на недопущение распространения опасной инфекции.

Напомним, что в конце 2016 года в Екатеринбурге произошла вспышка заболеваемостью корью. Тогда от опасной инфекции пострадали 76 человек, в том числе 46 несовершеннолетних.

Отметим, что, по словам медиков, в сезоне 2017−2018 годах заболевание корью носило единичный характер. В год регистрировалось от одного до пяти случаев.

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