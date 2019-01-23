Среда, 23 Января 2019 года
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Девочку с диабетом исключили из детсада в Татарии — СМИ

Общество

В дошкольном учреждении объяснили решение заведующей отсутствием специалистов для наблюдения за ребенком

Казань, 23 января 2019, 13:04 — REGNUM  В Верхнеуслонском районе Татарии ребенка с сахарным диабетом отчислили из детского сада, передает телеканал «Вести-Татарстан».

В дошкольном учреждении объяснили решение заведующей отсутствием специалистов для наблюдения за девочкой. Отец ребенка сообщил, что сначала ее приняли в сад, но спустя полтора месяца исключили.

«Через полтора месяца заведующая приняла решение — отчислить, мотивируя тем, что не указали, что ребенок инвалид, хотя она инвалидом не была», — подчеркнул он.

Стало известно, что родителям девочки неудобно возить ребенка в специальную группу для детей с диабетом в Казань. Отмечается, что уполномоченный по правам ребенка в республике уже в курсе проблемы и изучает сложившуюся ситуацию.

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