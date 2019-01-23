Свидетель по делу «Седьмой студии» рассказал об обналичивании денег

Москва, , 13:17 — REGNUM Предприниматель Валерий Синельников обналичил 25 млн рублей для театральной труппы «Седьмой студии». Об этом Синельников, выступая в качестве свидетеля обвинения, рассказал в Мещанском суде Москвы, сообщает 23 января BusinessFM.

Бизнесмен рассказал, что был знаком с фигурантами дела — Юрием Итиным, Алексеем Малобродским и Ниной Масляевой. С Синельниковым заключали фиктивные договоры, не требующие какой-либо работы в театральной сфере. Требовалось лишь обналичивать деньги, забирая определенный процент.

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В общей сложности было заключено 17 договоров. Деньги поступали на расчетный счет Синельникова в Санкт-Петербурге, он их обналичивал, привозил в Москву и передавал бухгалтеру Масляевой.

Суммы варьировались от 650 тыс. до более чем 1 млн рублей. Себе Синельников брал 9%, при этом 7% шли на уплату налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2018 года в суде началось разбирательство по делу «Седьмой студии». Автору театрального проекта «Платформа» Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела вменяется мошенничество с бюджетными средствами в размере 133 млн рублей.

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