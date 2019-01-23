Назарбаев поручил создать в регионах Казахстана по 10 лучших колледжей

Астана, , 12:59 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать в регионах республики по одному лучшему университету и по 10 лучших колледжей, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

Президент отметил, что университеты должны быть приближены к «Назарбаев университету» и в них должны работать иностранные профессора. Глава государства предложил также оснастить колледжи современным оборудованием.

Назарбаев добавил, что для развития профессионального образования планируется приобрести 400 комплектов современного оборудования для обучения различным специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил поддержать проект Open University, который предоставляет открытый доступ к бесплатным онлайн-курсам от ведущих преподавателей страны.

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