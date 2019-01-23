Глава Минстроя РФ призвал Москву разобраться с конфликтом в Раменках

Москва, , 12:52 — REGNUM Полномочия муниципальной и региональной власти позволяют разрешать конфликты между гражданами и застройщиками, заявил 23 января глава Минстроя РФ Владимир Якушев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время правительственного часа в Государственной думе РФ министра спросили о «боевых действиях», которые ведутся в районе Раменки Москвы у места стройки высотного дома по адресу Мичуринский проспект 30Б.

«Последние годы средняя этажность строительства растёт, плотность застройки растёт. Среду городскую это делает дискомфортной. В Раменках практически сейчас идут боевые действия. Граждане на Мичуринском 30Б протестуют против застройки сквера. Вы, как министр, не предполагаете ли принимать нормативные акты, чтобы сделать городскую среду комфортной, ограничить этажность, уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду?» — поинтересовался депутат Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

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Якушев сказал, что ответит на вопрос «как бывший губернатор».

«Есть два документа, которые позволяют сегодня в рамках субъекта РФ и конкретного муниципалитета данные истории, как мы говорим, «разруливать». У нас есть генеральный план и есть правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Вопрос в другом: насколько качественно подготовлены эти документы? Но ведь эти документы мы принимаем, используя такую процедуру, как общественные слушания. Когда приходят общественники, наиболее активные граждане, которые высказывают собственную позицию где и что должно быть построено, какая должна быть этажность. И эти процедуры в последнее время приобрели по всей РФ знаковое значение. То, что где-то, может быть, это делается некачественно с точки зрения методологии и модельных документов — вот тут мы готовы поработать. Но залезать в полномочия субъектов РФ и пытаться что-то регулировать из министерства… Штатная численность министерства 320 человек. Мы, наверное, устанем контролировать каждый генеральный план и каждое ПЗЗ по качеству того, как они сделаны к реальной жизни. Поэтому администрации на местах как муниципалитета, так и субъекта РФ имеют все полномочия, чтобы эту работу проводить качественно, и люди этим чтобы были довольны», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, группа жителей района Раменки протестует против возведения высотного дома. Новый объект, по их мнению, существенно ухудшит качество жизни, добавит нагрузку на объекты социальной инфраструктуры. Общественные слушания, разрешившие застройщику работы, проводились без их участия и удалённо от места будущего строительства.

Последние месяцы у территории, где планируется возвести дом, случилось множество конфликтных ситуаций, в том числе и с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

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