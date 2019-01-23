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Льготы на проезд в электричках ввели для учащихся Северной Осетии

Общество

Властям региона 50%-ная скидка обойдется в 500 тыс. рублей

Владикавказ, 23 января 2019, 12:52 — REGNUM  В Северной Осетии разрешили ездить за полцены в электричках студентам и школьникам. Скидку на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения в размере 50% установило для учащихся правительство региона. Как сообщил министр промышленности и транспорта региона Хайдарбек Бутов, на предоставление льгот из республиканского бюджета планируется выделить 500 тыс. рублей.

По его словам, право на льготы получают обучающиеся и воспитанники общеобразовательных организаций старше семи лет, учащиеся очной формы обучения профессиональных общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Напомним, в 2018 году льготы на проезд в поездах пригородного сообщения имели учащиеся пяти субъектов СКФО. На 50%-ную скидку могли претендовать школьники и студенты, проживающие в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии. Согласно рекомендации федерального правительства льготы устанавливались на период с 1 сентября по 15 июня, на время учебного года и сдачи экзаменов.

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Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
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