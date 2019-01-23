Льготы на проезд в электричках ввели для учащихся Северной Осетии

Владикавказ, , 12:52 — REGNUM В Северной Осетии разрешили ездить за полцены в электричках студентам и школьникам. Скидку на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения в размере 50% установило для учащихся правительство региона. Как сообщил министр промышленности и транспорта региона Хайдарбек Бутов, на предоставление льгот из республиканского бюджета планируется выделить 500 тыс. рублей.

По его словам, право на льготы получают обучающиеся и воспитанники общеобразовательных организаций старше семи лет, учащиеся очной формы обучения профессиональных общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Напомним, в 2018 году льготы на проезд в поездах пригородного сообщения имели учащиеся пяти субъектов СКФО. На 50%-ную скидку могли претендовать школьники и студенты, проживающие в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии. Согласно рекомендации федерального правительства льготы устанавливались на период с 1 сентября по 15 июня, на время учебного года и сдачи экзаменов.

Читайте также: «Подспорье для семей»: в Татарии просят льготы на проезд для школьников