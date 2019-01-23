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Роспотребнадзор заявил о безвредности дорожных реагентов

Общество

Реагенты были проверены, есть соответствующие документы

Москва, 23 января 2019, 12:50 — REGNUM  Статистика заболеваемости в Москве не говорит о росте обострений из-за использования противогололедных реагентов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с депутатами внутрифракционной группы «Единой России».

Она отметила, что мнения об увеличении заболеваемости после обработки дорог высказываются, однако данные их не подтверждают. Однако если какие-то факты имеются, ведомство готово их рассмотреть.

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Те реагенты, которые применялись в прошлом году, были проверены, есть соответствующие документы. В этом году сведений о замене средств для обработки дорог не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года столичные власти поручили специалистам разработать противогололёдные реагенты, которые бы не портили обувь.

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