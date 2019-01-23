В Калужской области стартовал месячник оборонно-массовой работы

Калуга, , 12:41 — REGNUM В Калужской объединённой технической школе ДОСААФ, сегодня, 23 января состоялась церемония открытие месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном отделении ДОСААФ, мероприятие нацелено на развитие у молодежи активной гражданской позиции, воспитание патриотизма и готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.

Калужскую объединённую техническую школу ДОСААФ посетила допризывная молодежь области, учащиеся кадетских классов, а также члены юнармейских отрядов. На митинге выступили ветераны боевых действий, руководители военно-патриотических объединений и представители региональных министерств Калужской области.

Собравшиеся познакомились с выставкой стрелкового оружия и информационных стендов военно-патриотической направленности и приняли участие в стрельбе из пневматического оружия. Для участников мероприятия также провели показательные уроки экстремального вождения на легковых автомобилях, выступления спортсменов по боксу и борьбе.