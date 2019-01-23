Число нелегальных мигрантов в Южной Корее достигло рекордной отметки

Сеул, , 13:21 — REGNUM Число нелегальных мигрантов в Южной Корее значительно увеличилось. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. По данным министерства юстиции, в декабре 2018 года число нелегальных мигрантов достигло 355 126 человек, что на 41,5% больше, чем в 2017 году. Показатели постоянно растут, начиная с 2010 года, когда количество нелегальных мигрантов составляло 168 тысяч. Большинство нелегальных мигрантов нарушают сроки рабочей или учебной визы, а многие из них ‑ и обычной туристической. Такой наплыв нелегальных мигрантов связан с ростом минимальной заработной платы в стране.

Более того, процент числа нелегальных мигрантов, которые получили визу сроком, менее чем на год, возрос на 58% со 160 тысяч в 2017 году до 264 тысяч в 2018. При этом, чиновники предполагают, что упрощение процедуры получения визы во время Олимпийских игр в Пхенчхане стало основным фактором увеличения числа нелегальных мигрантов в 2018 году.